Mo Farah’ın itirafı sonrası soruşturma başlatıldı

Olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah'ın geçmişi ile ilgili yaptığı itiraf sonrası İngiliz polisi soruşturma başlattı.

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Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah, çocukken insan kaçakçıları tarafından İngiltere’ye getirildiğini, zorla çalıştırıldığını ve asıl isminin Huseyin Abdi Kahin olduğunu açıklamıştı. Olimpiyat şampiyonu sporcunun bu itirafı sonrasında İngiltere polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

İngiltere’yi temsil ettiği olimpiyatlarda dört altın madalya alan 39 yaşındaki atlet, ismini kendisinin kaçıran kadının verdiğini de söylemişti.

İngiltere polisi, Mo Farah’ın bu itirafının ardından harekete geçti. Londra’nın polis teşkilatı The Metropolitan Police tarafından yapılan açıklamada “Medyada Mo Farah ile ilgili çıkan haberler doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Henüz elimizde somut bir şey yok. Soruşturmayı yürüten uzman memurlar mevcut bilgileri değerlendiriyor” denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mo Farah’ın açıklamalarının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak 39 yaşındaki atletin İngiliz vatandaşlığından çıkarılmayacağını duyurmuştu. Bakanlık, Mo Farah’ın genç yaşta aldığı İngiliz vatandaşlığıyla ilgili işlem yapılmayacağını açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın kendisini rahatlattığını belirten Mo Farah ise, BBC Radyosu’nda yayımlanan Today programında yaptığı konuşmada “Benim ülkem burası… Yaşadıklarımı paylaşmaktan mutluyum ve bu beni bugün olduğum kişi yaptı” demişti.