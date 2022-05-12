Mohamed Salah ‘dünyanın en iyisi benim’ dedi, Chelsea ve Real Madrid’e gözünü dikti!

Liverpool'un dünya yıldızı futbolcusu Mohamed Salah, Ocak ayında verilen 2022 Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülü'nü aldı. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Salah, Chelsea ve Real Madrid ile oynayacakları final maçlarına da değindi.

Sozcu.com.tr

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Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu savunurken, rakiplerini istatistiklerde de geride bıraktığı konusunda ısrarcı oldu. Salah, Chelsea ve Real Madrid ile oynayacakları final maçlarıyla ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

Mısırlı futbolcu, 2022 Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülü’nün sahibi olurken, Jürgen Klopp yönetiminde Liverpool’da etkileyici bir sezon daha yaşıyor. Son haftalarda formunda düşüş olmasına rağmen, bu sezon şimdiye kadar tüm turnuvalarda oynadığı 48 maçta 30 gol attı ve Altın Ayakkabı yarışına liderlik ediyor.

29 yaşındaki futbolcu, Liverpool’daki takım arkadaşları Sadio Mane, Diogo Jota ve Luiz Diaz da dahil olmak üzere, aynı pozisyondaki diğer oyunculardan daha iyi olduğunu iddia etti ve bu yüzden ödülü hak ettiğini söyledi.

“RAKAMLARIM SÖZLERİMİN KANITIDIR”

Salah yaptığı açıklamada, “Beni sadece kendi takımımdaki değil, dünyadaki herhangi bir oyuncuyla karşılaştırırsanız, benim en iyi olduğumu göreceksiniz. Her zaman işime odaklanırım ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Rakamlarım bu sözlerimin kanıtıdır” dedi.

Mısırlı forvetin bu sözleri, Liverpool’un Cumartesi günü Wembley’e yapacağı geziyle başlayan iki önemli final maçından önce geldi. Hafta sonu FA Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, ardından 28 Mayıs’ta Real Madrid’e karşı yedinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

“HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ DEDİLER”

2016’da Chelsea’den Roma’ya transfer olan Salah, Stamford Bridge’den ayrılmasının kendisini doğru yola soktuğunu ifade etti:

“2018’den önce bazı insanlar Chelsea’den ayrıldıktan sonra hiçbir şey yapamayacağımı söyledi ama ben devam ettim ve harika şeyler yaptım. Olumlu düşünüyorum ve doğru yolda olmaya çalışıyorum.”

“DÜN GİBİ HATIRLIYORUM! İNTİKAM…”

Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finaline de değinen Mısırlı yıldız, 2018’de yine Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştıkları İspanyol devinden intikam almak için sahaya çıkacak. Kiev’deki finalin ilk dakikalarında Sergio Ramos’un faulüyle sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Salah, o anları unutmamış gibi:

“Real Madrid’e karşı oynanan son finali dün gibi hatırlıyorum. İyi hazırlandık ve umarım bir sonraki finalde intikamımızı alırız.”