Mohamed Salah imzayı attı, tarihe geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Mohamed Salah, üç yıllık imza ile kendisini 2025 yılına kadar Liverpool’a bağladı.

Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro’luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Liverpool Kulübü, Mohamed Salah’ın imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda “Salah’ın kulübümüz ile uzun süreli kontrat imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

We're delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! #SalahStays

— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022