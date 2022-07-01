Mohamed Salah imzayı attı, tarihe geçti

Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, kulübü ile olan sözleşmesini üç yıl uzattı. Mohamed Salah, yeni sözleşmesiyle kulüp tarihine geçti.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Mohamed Salah, üç yıllık imza ile kendisini 2025 yılına kadar Liverpool’a bağladı.

Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro’luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Liverpool Kulübü, Mohamed Salah’ın imzasını resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda “Salah’ın kulübümüz ile uzun süreli kontrat imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

We're delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! #SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022



“BİRAZ ZAMAN ALDI AMA…”

Mohamed Salah ise yaptığı açıklamada “Harika hissediyorum. Liverpool’da kazanacağım kupalar için heyecanlıyım. Biraz zaman aldı ama herkes için mutlu bir son oldu. Şimdi geleceğe odaklanmalıyız” dedi.

2017 yılında Roma’dan 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool’a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 254 resmi maçta 156 gol atarken, 63 de gol pası verdi. Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 1 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.