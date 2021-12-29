Mohamed Salah şaşırttı! İlk kez penaltı kaçırdı…

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Leicester City karşılaşmasında kaçırdığı penaltıyla Liverpool kariyerinde bir ilki başardı. Daha da şaşırtıcı olanı ise, pozisyonun devamında yaşananlardı...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig mücadelesinde Leicester City’ye konuk olan Liverpool, zorlu deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç boyunca Leicester City kalesine 21 şut çeken Liverpool, rakibinin tek isabetli şutunda golü yiyince 8 ay sonra bir maçı gol atamadan tamamladı ve 7 maç sonra ligde yenilgiyle tanıştı. Tüm bu istatistiklere rağmen, maçın en çok konuşulan olayı Mohamed Salah’ın kaçırdığı penaltı ve sonrasında yaşananlar oldu.

Mücadelenin 16. dakikasında kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mohamed Salah, topu kaleci Kasper Schmeichel’a nişanladı. 28 Ekim 2017’den bu yana Liverpool formasıyla Premier Lig’de ilk kez penaltı kaçıran Salah, dönen topu kafayla tamamlamak istedi ancak, bu kez de üst direğe takıldı.

Ne goller attı ama bunu kaçırdı! Mohamed Salah önce penaltıyı kaçırdı, ardından boş kaleye kafa vuruşunu sonuçlandıramadı.#PremierLig #AjanssporPL pic.twitter.com/M8CGOfcAJ6 — Ajansspor (@ajansspor) December 28, 2021

“ÇOK ACI ÇEKMİŞ OLMALI”

Bir dönemin efsane penaltı atıcılarından olan Alan Sherar, maçtan sonra yaptığı yorumda, “Salah Premier Lig’de kullandığı son 15 penaltıyı gole çevirdi. Ama bu çok kötü bir vuruştu. Topu tamamlamak isterken de havada çok fazla asılı kaldı. Zamanlaması hiç iyi değildi. İki muhteşem fırsatı harcadıktan sonra çok acı çekmiş olmalı” ifadelerini kullandı.

“BUNU NASIL BAŞARDI?”

Premier Lig tarihinin en golcü futbolcuları arasındaki Thierry Henry ise, Salah’ın penaltı vuruşunda ve sonraki dakikalarda kaleci Schmeichel’ın yaptığı kurtarışlardaki reflekslerine dikkat çekti.

“Müthiş bir kurtarış. Leicester iki kez geriye düşmekten kurtuldu. Schmeichel olmasaydı 2-0 geride olacaklardı. Bunu nasıl başardı bilmiyorum.”