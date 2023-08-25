Mohamed Salah, Suudi Arabistan’a transfer olabilir mi?

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Liverpool'un gözde oyuncusu Mohamed Salah'a rekor bir teklifte bulundu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Liverpool’un forveti Mohamed Salah’a olan ilgisini yeniden canlandırdı. Salah için bir anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu aşamada belli değil, Liverpool 31 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını belirtiyor.

Salah’ın menajeri ağustos ayı başında Mısırlı oyuncunun Suudi Arabistan kulübüne transfer olacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Salah’ın menajeri Ramy Abbas, spekülasyonların ardından 7 Ağustos’ta şunları yazmıştı: “Eğer bu yıl Liverpool’dan ayrılmayı düşünseydik, geçen yaz sözleşmeyi yenilemezdik. Mohamed Liverpool’a olan bağlılığını sürdürüyor.”

RONALDO VE BENZEMA’DAN ÇOK KAZANABİLİR

Salah geçen yaz üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme onu haftalık yaklaşık 350.000 sterlin ile kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaptı.

BeIN Sports’un iddiasına göre ise; Mısırlı oyuncu Orta Doğu’ya gitmeye katılmaya ikna edildi ve Al-Ittihad ile el sıkıştı. Sports Zone, bu anlaşmanın üç yıllık ve sezon başına 191 milyon sterlin değerinde olduğunu yazdı. Bu da vergiden muaf olarak haftada neredeyse 3,7 milyon sterlin ve hem Cristiano Ronaldo hem de Karim Benzema’nın kazandığından daha fazla.

LIVERPOOL’DAN ARABİSTAN’A GİDENLER…

Liverpool bu yaz iki deneyimli oyuncusunu Suudi Arabistan’a kaptırdı. Eski kaptan Jordan Henderson 12 milyon sterlin (15,2 milyon dolar) karşılığında Al Ittifaq’a transfer olurken, Fabinho da 40 milyon sterlin karşılığında Al Ittihad’a geçti.

Al Ittihad bu yaz şimdiye kadar Karim Benzema ve N’Golo Kante ile de sözleşme imzaladı.