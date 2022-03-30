Mohamed Salah’a Dünya Kupası şoku! Lazer skandalı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır’ı yenerek kupaya uzanan Senegal, rakibini bu kez de Dünya Kupası yolunda geçerek gülen taraf oldu. Mısır'ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah ve Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in penaltı kaçırdığı maça lazer skandalı damga vurdu.

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Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur'da rövanş karşılaşmalarının ardından 4 ülke Katar bileti aldı.

İki ay önce Afrika Uluslar Kupası'nı kaldıran Senegal, geçtiğimiz cuma günü 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Mısır'ı ağırlarken, Liverpool'un yıldız forvetleri Mohamed Salah ve Sadio Mane de bir kez daha birbirlerine rakip oldular. Maçın 4. dakikasında Boulaye Dia'nın golüyle öne geçen Senegal, karşılaşmanın 90 dakikasını da 1-0 tamamlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

Kazanan yine penaltılarda belli oldu

Maçta uzatmalarda da gol olmazken, Senegal penaltı atışları sonucu 3-1 galip gelerek Dünya Kupası bileti alan ülke oldu. Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed, kullandıkları penaltı atışından yararlanamadı. Sadio Mane yine son penaltıyı gole çevirerek ülkesini Dünya Kupası'nı taşıyan isim oldu.

Salah ve Mohamed’in atışlarını kullandığı sırada tribünlerden futbolcuların gözlerine tutulan lazer ışıkları, penaltı vuruşlarına damga vurdu. Dört penaltı vuruşundan sadece birini gole çevirebilen Mısır, Senegal’e elenmekten kurtulamadı.

TANIDIK İSİMLER

Başakşehir'de forma giyen Trezeguet mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed ise 70. dakikada oyuna girdi. Alanyasporlu Diedhiou ise Senegal'de yedek kulübesinde yer aldı.

İki ülke sonra olarak 6 Şubat 2022'de Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrası güzel taraf 4-2'lik sonuçla Senegal olmuştu.

Gana 8 yıl sonra finallerde

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası bileti alan bir başka Afrika ülkesi oldu.

Afrika Kıtası’nda Dünya Kupası bileti alan diğer iki ülke ise 1-1’in rövanşında Kongo’yu 4-1 mağlup eden Fas ve 1-0 biten ilk maçın ardından Mali ile 0-0 berabere kalan Tunus oldu.