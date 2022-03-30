Mohamed Salah’ın suratına tutulan lazer ışıkları olay yarattı

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Senegal'e penaltılarla yenilerek elenirken, futbolcuların suratına tutulan lazer ışıkları dünya kamuoyunun gündemine oturdu. İlk penaltı atışını kullanan Mohamed Salah'ın vuruş sırasında ve sahayı terk ederken yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e penaltılarla yenilerek kupayı kazanamayan Mısır, bu kez 2022 Katar Dünya Kupası’na gidebilmek için karşılaştığı rakibine ikinci kez boyun eğdi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Senegal, rövanşta sahasında ağırladığı Mısır’a normal sürede aynı skorla üstünlük sağlayınca mücadele uzatmalara ve ardından penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonucunda Mısır’ı deviren Senegal, 2022 Dünya Kupası biletini kaparken, atışlar sırasında Mısırlı futbolcuların lazerli tacize uğraması olay yarattı.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers. Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu — Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022

Maç öncesi stada gelirken takım otobüsü taşlanan Mısırlı futbolcular, ısınma sırasında da sahaya atılan yabancı maddelerin hedefi oldu. Mısır’ın ilk penaltısını kullanan Mohamed Salah topu doğrudan auta gönderirken, atış sırasında suratına tutulan lazer ışıkları nedeniyle dikkati dağıldı. Senegal’de yaşanan skandallar lazer fiyaskosuyla da sona ermedi. Maçın sona ermesiyle sahayı terk etmek isteyen Mısırlı oyunculara tribünlerden yabancı maddeler yağdı.

جماهير السنغال تقذف محمد صلاح بزجاجات المياه ويخرج في حماية الأمن pic.twitter.com/gVINqbS2fk — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 29, 2022

“IRKÇILIĞA MARUZ KALDIK”

Mısır Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Mısır Milli Takımı, genel olarak Mısırlı oyunculara ve özellikle Mohamed Salah’a karşı saldırgan işaretlerle ırkçılığa maruz kaldı” ifadelerini kullanıldı. Öte yandan Mısır’da penaltı atışı kullanan isimlerden olan Galatasaraylı Mostafa Mohamed de topu ağlara göndermeyi başaramadı.

“CİDDİ HASARA YOL AÇABİLİR”

Göz doktoru ve retina uzmanı Dr Robert Josephburg, daha önce futbolcuların suratına tutulan lazerlerle ilgili şu uyarıda bulunmuştu:

“Bu şeylerin etkisi karşısında hayrete düştüm. Bir kişi sadece birkaç saniye maruz kalsa bile ciddi bir hasardan bahsediyoruz. Spor, özellikle bazı taraftarlar takımları için avantaj elde etmeye çalışıyorsa, bu endişe edilecek bir hareket. İnsanlar bu hareketin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve bunun bir şaka olmadığını anlamalı.”

“Birinin görüşünü tehlikeye atıyorsun. Bir kişinin görüşünce en azından geçici veya kalıcı hasara neden olma riski olabilir. Umarım yetkililer gerçek bir zarar gelmeden harekete geçer. Retina çok hassastır ve bu yoğunluktaki ışıkla başa çıkamaz. Birinin gözüne birkaç saniye bile tutulsa, farklı belirtiler ortaya çıkabilir.”