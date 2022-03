Mohamed Salah’ın suratına tutulan lazer ışıkları olay yarattı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal’e penaltılarla yenilerek kupayı kazanamayan Mısır, bu kez 2022 Katar Dünya Kupası’na gidebilmek için karşılaştığı rakibine ikinci kez boyun eğdi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Senegal, rövanşta sahasında ağırladığı Mısır’a normal sürede aynı skorla üstünlük sağlayınca mücadele uzatmalara ve ardından penaltılara gitti. Seri penaltı atışları sonucunda Mısır’ı deviren Senegal, 2022 Dünya Kupası biletini kaparken, atışlar sırasında Mısırlı futbolcuların lazerli tacize uğraması olay yarattı.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.

Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 29, 2022