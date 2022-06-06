Mohamed Salah’tan Liverpool’u çıldırtan karar!

Mısır Milli Takım Teknik Direktörü Ehab Galal, Gine ile oynadıkları maçtan sonra Mohamed Salah hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mısır’ın Gine ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kalan Mohamed Salah’ın, Liverpool’un sağlık kontrolünden geçme talebini reddettiği ve sakat sakat sahada kaldığı ortaya çıktı.

Liverpool’un yıldız forveti, gelecek yılki Afrika Uluslar Kupası’nın ön eleme mücadelesinde Gine’ye karşı mücadele etti. Galatasaraylı Mostafa Mohamed’in 87. dakikada gelen golüyle 1-0 kazanan Mısır’ın kaptanı Mohamed Salah, sakat olmasına rağmen 90 dakika sahada kaldı.

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Mısır Teknik Direktörü Ehab Galal, Salah bir sakatlık geçirdi ve buna rağmen oynadı. Liverpool’un maçtan önce röntgen çekme talebini reddetti ve şimdi sağlık kontrolüne girecek” ifadelerini kullandı.

FORMUNDA DÜŞÜŞ…

Premier Lig’de geçen sezon 23 gol atan ve Heung Min Son ile birlikte gol krallığında zirvede yer alan Mısırlı yıldız, sezonun son haftalarında sakatlıklar nedeniyle formunda düşüş yaşadı.

FA Cup finalinin 32. dakikasında kasığından sakatlanan ve maça devam edemeyen Salah, üç gün sonra oynanan Southampton maçını kaçırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi finalini riske atmamak için sezonun son hafta maçında Wolverhampton’a yedek kulübesinde maça başladı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Mısır, gelecek 10 gün içinde Etiyopya ve Güney Kore ile oynayacağı iki maç öncesinde Salah’ın sağlık kontrollerinden gelecek sonuçlara göre hareket edecek.

Liverpool ile 1 yıl sözleşmesi kalan Salah, gelecek sezon da takımda kalacağını açıklarken, “Daha çok zamanımız var. Gelecek sezon kesinlikle takımda olacağım. Bu net. Ondan sonrasına bakacağım” dedi.