Müthiş seriye Hakan Çalhanoğlu son verdi

Juventus ile Inter arasında oynanan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Juventus'un müthiş yenilmezlik serisi son bulurken, Inter iki maç sonra üç puanla tanıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya Serie A’nın 31. haftasında Juventus ile Inter arasında oynanan dev maç, Hakan Çalhanoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 sona erdi. Ligde 16 maç sonra mağlup olan Juventus şampiyonluk yarışında yara alırken, Inter iki maç aranın ardından galibiyetle tanışmayı başardı.

Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken Inter penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, ağları havalandırarak 45+5. dakikada takımını öne geçirdi. Inter soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-0 Inter’in üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada oyundan alınarak yerini Arturo Vidal’e bıraktı.

Bu galibiyetle Inter puanını 63’e yükseltirken, Juventus 59 puanda kaldı.