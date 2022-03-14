Nabil Fekir çılgına döndü, tekme atınca kırmızı kart gördü

Real Betis'in yıldız futbolcusu Nabil Fekir, Athletic Bilbao maçının son anlarında rakip futbolcularla yaşadığı gerginlik sonrasında sinirlerine hakim olamayınca kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’da oynanan Real Betis-Athletic Bilbao maçının son anlarında tansiyon tavan yaptı. Real Betis’in Fransız yıldızı Nabil Fekir, Bilbao oyuncularını küçük düşürücü hareketlerinden sonra sert bir faulle yerde kaldı. Ne olduysa ondan sonra oldu…

Athletic Bilbao karşısında Borja Iglesias’ın attığı golle 1-0 öne geçen Real Betis, mücadeleyi bu skorla kazanırken 80. dakikada Nabil Fekir kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın bitimine kısa bir süre kala Bilbao yarı sahasında topla buluşan Fekir, rakip oyuncuların kendisine baskı uygulamaması sonrası taç çizgisine yakın bir noktada topu sektirmeye başladı.

SEN MİSİN TOP SEKTİREN…

Baskının geldiğini gören Fekir, topu Athletic Bilbao’lu Iker Muniain’in üstünden aşırtarak takım arkadaşına yolladı. Fransız futbolcunun bu tavrı karşısında sinirlenen Athletic Bilbao savunmacısı Oscar de Marcos, topla tekrar buluşan Fekir’i sert bir faulle yere indirdi. Bilbao’nun yıldız ismi Muniain, yerde kıvranan Fekir’e doğru eğilip suratına dokununca Fransız futbolcu çılgına döndü. Muniain’e tekme atan Fekir bir anda öfkeyle yerden kalkarken takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Maçın hakemi hiç bekletmeden Fekir’i kırmızı kartla oyun dışında yolladı.

La secuencia de la roja a Nabil Fekir. pic.twitter.com/Ey0wzdUbEl — GxlDeLuizHenrique (@adrianmorenx) March 13, 2022

PELLEGRINI FEKİR’İ SAVUNDU

Maç sonunda konu hakkında açıklama yapan Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini ise, oyuncusunu şu sözlerle korudu: “Fekir’e yapılan 20 faulden sadece 10 tanesi veriliyor. Çünkü kendisini yere atmıyor. Ona saldıranlar oynamaya devam ederken, futbol oynamak isteyenler sahadan atılıyor.”