Nasra Abukar Ali skandalının sırrı çözüldü başkan görevden alındı

Yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'de yarıştıran Somalili federasyon başkanı görevden alındı.

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Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin’deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı’nı görevden aldı.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin’in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları’nda Somali’yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir’in görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık, Çin’de düzenlenen son oyunlara katılan kişilerle ilgili bir soruşturma yürüttü. Elde edilen sonuçlarda, Nasro Abukar Ali’nin sporcu ya da koşucu olmadığı ortaya çıktı. Yarışmaya yeğenini gönderen Somali Atletizm Federasyonu Başkanı Khadijo Aden Dahir hakkında, yetkisini kötüye kullanma, ulusun adını karalama ve Nepotizm (Akraba kayırma) suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin’deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali’nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti. Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü. (AA / DHA))