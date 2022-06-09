SPOR
Abone Ol

NBA final serisinde Golden State Warriors’u yenen Boston Celtics

NBA serisinde Golden State Warriors'ı mağlup eden Boston Celtics, seride öne geçti.

Yayınlanma: 12:44 - 09 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NBA final serisinde Golden State Warriors’u yenen Boston Celtics

NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors’ı TD Garden’da ağırladı. Golden State Warriors’ı 116-110 mağlup eden Boston Celtics, seride 2-1 öne geçti.

Boston Celtics’te Jaylon Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle; Jayson Tatum 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla; Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Golden State Warriors’da ise Stephen Curry’nin 31, Klay Thompson’ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Seride dört galibiyete ulaşan takımın NBA şampiyonu olacağı final serisinin 4. maçı yine Boston Celtics’in ev sahipliğinde 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00’te oynanacak.

Ufuk Sarıca'ya İspanyol kancası İlginizi Çekebilir Ufuk Sarıca'ya İspanyol kancası
basketbol Cuma Cumartesi İspanya