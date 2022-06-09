NBA final serisinde Golden State Warriors’u yenen Boston Celtics
NBA serisinde Golden State Warriors'ı mağlup eden Boston Celtics, seride öne geçti.
NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors’ı TD Garden’da ağırladı. Golden State Warriors’ı 116-110 mağlup eden Boston Celtics, seride 2-1 öne geçti.
Boston Celtics’te Jaylon Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle; Jayson Tatum 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla; Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Golden State Warriors’da ise Stephen Curry’nin 31, Klay Thompson’ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Seride dört galibiyete ulaşan takımın NBA şampiyonu olacağı final serisinin 4. maçı yine Boston Celtics’in ev sahipliğinde 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00’te oynanacak.