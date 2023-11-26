Nenad Bjelica, Union Berlin’e imzayı attı

Union Berlin, Bundesliga'daki mücadelesine Nenad Bjelica ile devam edecek.

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Bundesliga Almanya’nın önde gelen futbol takımlarından Union Berlin, yeni teknik direktör olarak Nenad Bjelica’yı göreve getirdi.

52 yaşındaki deneyimli Hırvat teknik adam, bu sezon başında Trabzonspor’u yönetirken, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle 11 Ekim’de bu görevinden ayrılmıştı.

Union Berlin, 2018’den bu yana takımın başında bulunan Urs Fischer ile 15 Kasım’da yollarını ayırdı. Takım, Bjelica’yı teknik direktörlük pozisyonuna getirerek önemli bir değişikliğe imza attı.

Bjelica’nın atanması hakkında, Union Berlin Kulübü Başkanı Dirk Zingler web sitesinde, “Çeşitli ülkelerde başarıyla çalışmış deneyimli bir teknik direktörü göreve getirdik. Takımımıza nasıl liderlik etmek istediği ve takımımızın nasıl bir futbol oynaması gerektiği konusunda net bir fikri var. Ona güveniyoruz. Kendisine iyi bir başlangıç diliyorum” açıklamasında bulundu.

BJELICA: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Nenad Bjelica, resmi imza töreninin ardından, “Union, Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde çok iyi yönetilen bir kulüp. Benim işim takımı zor bir pozisyondan çıkarmak ve güçlü yönlerini yeniden ortaya çıkarmak. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi organize olmuş, aktif, dominant futbolu ve sorumluluk almaya hazır oyuncuları görmek istiyorum. Bundan sonra bu konuda hep birlikte çalışacağız” dedi.

Geçen sezonu Bundesliga’da dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Union Berlin, bu sezon ise 12 maç sonunda sadece 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. (DHA)