New Yotk Knicks Phoenix Suns maçı nefes kesti
NBA'de New York Knicks'i son saniye üçlüğüyle yenen Phoenix Suns, üst üste 7. galibiyetini aldı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks’i 116-113 mağlup etti.
Suns, Devin Booker’ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks’i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle “Double-Double” yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.
Knicks’te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.
CEDİ’NİN TAKIMI KAYBETTİ
Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs’ü sahasında 132-120 yendi.
Nuggets’ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
Cedi Osman’ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama’ın 22, Devin Vassell’ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.
- Sonuçlar
- Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102
- Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103
- New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116
- Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117
- Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119
- Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109
- Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102
- Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120 (AA)