Newcastle United kaptanı Jamaal Lascelles saldırıya uğradı

Ünlü futbolcu Jamaal Lascelles, kardeşi ve arkadaşlarıyla bir gece gezmesi sırasında beklenmedik bir kavgaya karıştı. O anların şok eden detayları...

Sozcu.com.tr

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İngiliz polisi, Newcastle United kaptanı Jamaal Lascelles’in de karıştığı ve bir grup adamın oyuncu ve kardeşini ‘vurmakla tehdit ettiği’ iddia edilen şehir merkezindeki bir kavgayı soruşturuyor.

Northumbria Polisi’nden memurlar, 19 Ağustos Cumartesi günü Newcastle’daki Westgate Road’da yaşanan çatışmanın ardından çağrıldı.

Lascelles, Newcastle’ın Manchester City karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından Tyneside’a geri dönmüştü ve küçük kardeşi ve bir arkadaşıyla gece gezmesine çıkmıştı. Takıma Eddie Howe tarafından iki gün izin verilmişti.

Chinawhite adlı gece kulübünden henüz çıkmışlardı ki bir adamın Lascelles’in 19 yaşındaki kardeşinin boğazına dirsek attığı söyleniyor. Olayı izleyenlerden biri, savunma oyuncusunun araya girerek adamı ittiğini söylüyor.

LASCELLES YUMRUKLANDI

Daha sonra Lascelles’e doğru bir şişe votka fırlatıldığı ve kafasını kıl payı sıyırdığı iddia ediliyor. İddiaya göre, daha sonra ‘altı ila sekiz’ kişilik bir grup 29 yaşındaki oyuncuya saldırdı ve oyuncu yumruklandı.

Adamlardan birini yere atmayı başardığı, ancak kardeşinin ‘yüzüne yumruk yediği ve kan kaybettiği’ söyleniyor. Bu arada arkadaşlarından biri de kafasına tekme yedi ve bayıldı. Arbede sırasında grubun Lascelles’i ‘vuracaklarını’ söyledikleri iddia ediliyor.

Mail Sport tarafından görülen bir videoda Lascelles yoldaki adamlardan birinin üzerine eğilmiş ve gafil avlanıp yüzüne yumruk yediğinde sakin olma çağrısında bulunuyor gibi görünüyor. Aynı adama doğru bir yumruk atarak karşılık veriyor.

KARDEŞİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Kaynaklar Nottingham doğumlu yıldızın olay boyunca nefsi müdafaa yaptığını ve genç kardeşini korumaya çalıştığını söylüyor.

Acil servis ekipleri gelmeden önce grup kaçmış ve Lascelles’in arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

Olayı izleyenler, sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada Lascelles’in 15 dakika boyunca bilincinin kapalı olması nedeniyle ölmüş olmasından korktuklarını söylediler.

Bu arada Newcastle olaydan haberdar ve videoyu gördü. Konunun kendi içlerinde ele alınacağını söylediler.

Kulübe 2014 yılında katılan Lascelles, Newcastle’ın pazar günü evinde Liverpool’a karşı aldığı 2-1’lik yenilgi sırasında yedek kulübesindeydi. Magpies formasıyla 225 kez sahaya çıktı ve 2016’dan bu yana kulüp kaptanlığını yapıyor.