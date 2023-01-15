Newcastle United son nefeste
Sahasında Fulham'ı konuk eden Newcastle United, maçın son bölümünde bulduğu golle üç puana uzandı. Fulham bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Fulham’ı 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
St. James’ Park’ta oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi Newcastle United’a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Alexander Isak kaydetti.
Fulham’da Aleksandar Mitrovic, 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Newcastle United, puanını 38’e çıkararak 3. sıraya yükseldi ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Fulham ise 31 puanla 6. sırada kaldı.
CHELSEA TEK GOLLE KAZANDI
Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, ağırladığı Crystal Palace’ı 64. dakikada Kai Havertz’in ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti.
Ligde orta sıralarda yer alan takımlardan Chelsea, puanını 28’e çıkarırken, Crystal Palace ise 22 puanda kaldı. (AA)