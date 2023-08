Neymar, Al Hilal’e transfer oldu

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Paris Saint-Germain’de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi.

Al Hilal’in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan tanıtım videosunda, Neymar’ın, “Suudi Arabistan’da, Al Hilal’deyim.” sözlerine yer verildi.

Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG’ye 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023