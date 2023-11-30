Neymar OnlyFans modeli ile mesajlaştı, nişanlısı terk etti

Yeşil sahada sakatlıkları, saha dışında ise yasak aşklarıyla gündeme gelen Neymar, son ihanetinden sonra kendisini affeden nişanlısı tarafından bu kez kesin olarak terk edildi. Ayrılığın nedeni ise, OnlyFans modeli ile mesajlarının ifşa olması...

Sozcu.com.tr

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Brezilyalı futbolcu Neymar için huzur yok. Kendisini sahalardan uzak tutan çapraz bağ ameliyatından sonra, şimdi de kişisel sorunlar Neymar’ın peşini bırakmıyor.

Futbolcunun geçen ekim ayında dünyaya gelen ikinci kızı küçük Mavie’nin annesi olan nişanlısı Bruna Biancardi, Neymar’ın geçtiğimiz aylarda itiraf ettiği yasak ilişki sonrası ayrılık kararı almıştı. Ancak Brezilyalı yıldızın af dileğini geri çevirmeyen Biancardi, son olaydan sonra dayanamadı ve ayrılığı açıkladı.

NEYMAR’IN ONLYFANS KAÇAMAĞI

İddiaya göre Neymar, OnlyFans modeli Aline Faria’ya mesajlar göndererek çıplak fotoğraflarını istedi.

“Çıplak fotoğrafların var mı? Sao Paulo’ya gittiğimde sana haber veririm” diye yazan Neymar’a modelin yanıtı “Birkaç tane var” oldu.

Ortaya çıkan mesajlarda, Al-Hilal oyuncusunun ısrarı ve modelin de istediğini almak için abonelik ücreti ödemesi gerektiği konusundaki kararlılığı görülüyor.

“SADECE MAVIE’NİN EBEVEYNLERİYİZ”

Güvenine bir kez daha ihanet edilmesinin ardından, 29 yaşındaki Brezilyalı model Instagram’da her şeyi açıkladığı bir hikaye yayınladı:

“Her gün bilgi, varsayım ve şakalara maruz kaldığım için, sizi bir ilişki içinde olmadığım konusunda bilgilendirmek isterim. Biz Mavie’nin ebeveynleriyiz ve bağlantımızın nedeni de bu.”