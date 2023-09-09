Neymar, Pele’yi geride bırakarak Brezilya’nın en golcü futbolcusu oldu

Bolivya maçında iki gol atan Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndaki gol sayısını 79 yaparak efsane futbolcu Pele'nin 77 gollük rekorunu kırarak tarihe geçti.

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Dünya Kupası Elemeleri’nde Brezilya, deplasmanda Bolivya’yı 5-1 mağlup etti. Brezilya Milli Takımı’nın yıldızı Neymar, attığı iki golle milli takım forması altında attığı gol sayısını 79’a çıkardı.

Böylece, 1957-1971 yılları arasında Brezilya Milli Takımı’nda 92 maçta 77 gol atan Pele’nin rekorunu kıran Neymar, ülkesinin en golcü futbolcusu oldu.

Pele, Aralık ayında hayatını kaybetmişti. Ancak efsane futbolcunun, sosyal medya hesabından Neymar’ın başarısı kutlandı. Pele’nin hesabında paylaşılan mesajda, “Brezilya’da Kral’ı geride bırakan Neymar’ı tebrik ediyoruz. Elbette Pele bugün sizi alkışlıyor!” ifadelerine yer verildi.

Neymar, 2017 yılında Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e 222 milyon euro karşılığında transfer olarak, dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını kazanmıştı. Brezilyalı futbolcu, bu yaz transfer döneminde ise Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına transfer oldu.

Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı’nda oynayan Marta ise 189 maçta attığı 122 golle, ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.