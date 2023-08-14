Neymar, PSG ile anlaşan Al Hilal’e transfer oluyor

Brezilya'nın golcü yıldızı Neymar, Paris Saint-Germain macerasını noktalayarak Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşma sağladı. Bu transferle Al Hilal, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmış oldu.

Sozcu.com.tr

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ESPN’e konuşan kaynaklar, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal’in Neymar için Paris Saint-Germain ile 90 milyon Euro’luk (98,6 milyon dolar) bir anlaşma sağladığını söyledi.

ESPN pazar günü, Brezilya’nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Neymar’ın Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya yakın olduğunu ve iki kulübün bir anlaşma için görüştüğünü bildirdi. Neymar şimdi üçüncü bir opsiyonla birlikte iki yıllık bir sözleşme ile Al Hilal’e katılacak.

Neymar, bu yaz başında Jorge Jesus’un takımı Al Hilal’e transfer olan yeni takım arkadaşları Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Sergej Milinkovic-Savic ile bir araya gelecek.

NEYMAR, PSG’DEKİ MAAŞINI 6 KATINI ALACAK

Neymar’ın ayrılması PSG’nin, Lionel Messi’nin de bu yaz başında kulüpten ayrılmasıyla birlikte, yüksek profilli oyuncularla büyük ücretler ve yüksek maaşlar karşılığında sözleşme imzaladığı ‘Galacticos’ döneminden uzaklaşma stratejisine de uyuyor.

Neymar’ın Fransız ekibinden yıllık 25 milyon Euro (21,6 milyon sterlin) kazandığı biliniyordu.

Suudi Arabistan’da kendisine yılda 150 milyon Euro (129,2 milyon sterlin-PSG’de kazandığının altı katı) ödeneceği öğrenildi.

Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli ve Al Ittithad ile birlikte haziran ayında ülkenin “Spor Kulüpleri Yatırım ve Özelleştirme Projesi” kapsamında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun mülkiyetine geçen dört kulüpten biri.

Suudi Profesyonel Ligi kulüpleri bu transfer döneminde agresif bir transfer stratejisi izleyerek sporun en büyük yıldızlarından bazılarına kazançlı sözleşmeler teklif etti.

TÜM ZAMANLARIN EN PAHALI OYUNCUSU NEYMAR

PSG, Neymar’ı 2017 yılında Barcelona’dan 222 milyon Euro’luk bir anlaşmayla dramatik bir şekilde transfer ederek tüm zamanların en pahalı futbolcusu haline getirdi. Ve bu rekor hala elinde bulunuyor.

Neymar’ın PSG’den ayrılması, sık sık sakatlıklar ve saha dışı sorunlarla boğuştuğu Fransa’nın başkentinde geçirdiği çalkantılı altı yılın da sonu oldu.

Neymar, PSG ile toplamda beş Ligue 1 şampiyonluğu ve 13 yerel kupa kazanmanın yanı sıra 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci oldu.

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