Neymar ve Messi’ye ıslıklı protesto! Mbappe ise…

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint Germain'de hayal kırıklığının etkileri devam ediyor. PSG'li taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin acısını Neymar ve Lionel Messi'den çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid’i 1-0 yenen Paris Saint Germain, rövanşta da 1-0 öne geçmesine rağmen Santiago Bernabeu’dan 3-1’lik yenilgiyle ayrılınca turnuvaya veda etti. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için yıllardır milyonlarca euro harcayan ve yıldızlar karması oluşturan PSG’de hayal kırıklığının sancıları lig maçında kendisini gösterdi.

Ligue 1 karşılaşmasında Bordeaux’yu konuk eden Paris Saint Germain, Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçse de, taraftarların hedefinde Neymar ve Lionel Messi vardı. İki futbolcu topu ayağına her aldığında PSG tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri yükselirken, top Mbappe’ye geldiğinde ise alkışlandı.

Lionel Messi ve Neymar, topu ayaklarına aldığı her an Paris Saint-Germain taraftarlarının ıslıklı protestosuyla karşılaşıyor! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/sG7LE3bDQ1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022

GOL ATTI YİNE YUHALANDI!

Bordeaux maçının 52. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren Neymar, bu gole rağmen taraftarının tepkisine maruz kaldı ve yuhalandı.

2017 yılında Barcelona’dan 222 milyon Euro bedelle transfer edilen ve en çok bonservis bedeli ödenen oyuncu olan Neymar, geçtiğimiz yıllarda PSG’den ayrılmak istemişti. Ancak PSG yönetimi oyuncunun gidişine onay vermediği gibi, geçen yıl 2025’te bitecek yeni bir sözleşme imzalandı.

LIONEL MESSI TEPETAKLAK!

Real Madrid karşısındaki hüsranın ardından haftada 554 bin Pound kazanan Neymar’ın gözden çıkartıldığı öğrenilirken, sezon başında Barcelona’dan ayrılarak gelen Lionel Messi de bir başka hayal kırıklığı yaratan isim oldu. PSG formasıyla Ligue 1’de 17 maça çıkan Messi, sadece 2 gol atıp 11 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 maçta 5 gol attı.

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