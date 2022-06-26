Neymar ve PSG yol ayrımında! En büyük engel…

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Fransız deviyle yol ayrımında. Ancak ayrılık fikrinin önünde Neymar'ın yüksek maaşı ve olası transfer ücreti engeli var...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Paris Saint Germain’de 5 yıldır forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar takımdan ayrılmak istiyor.

2017’de rekor transfer ücretiyle PSG’ye katılan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 24 milyon sterlin kazanıyor. Ancak yapılan tüm yatırımlara rağmen PSG’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefine ulaşmasına yardımcı olamadı.

Fransız basınına göre, kulüpte istenmeyen adam haline gelen Neymar da kulüpten ayrılmanın yollarını arıyor. PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi de geçen sezon takımdaki eksikler hakkında konuşurken Neymar’ın gelecek sezon kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda spekülasyonlara yol açan bir açıklama yaptı.

PSG BAŞKANI’NDAN İMALI AÇIKLAMALAR

RMC Sport’a konuşan Al Khelaifi, “Neymar’ın bu yaz takımdan ayrılması mümkün mü? Size söyleyebileceğim tek şey, tüm oyuncuların geçen sezondan çok daha fazlasını yapmasını beklediğimiz. Çok daha fazla! Hepsinin yüzde 100 olması gerekiyor” dedi.

Oyuncuların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Katarlı iş insanı, “Açıkçası, yeterince iyi değildik. Gelecek sezon için hedef açık. Her gün yüzde 200 çalışmak. Bu forma için sahip olduğumuz her şeyi vereceğiz ve sonucu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

NEYMAR ÜZERİNE ALINDI

PSG Başkanı’nın bu açıklamalarıyla kendisini hedef aldığını düşünen Neymar’ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Ancak yüksek maaşı ve bonservis ücreti beklentisinin fazla olması transfer ihtimalini düşürüyor.

JUVENTUS’A ÖNERİLDİ AMA…

Neymar dünya futbolunun en çok kazanan oyuncularından biri ve PSG’deki anlaşmasının bitmesine 3 yıl var. Bu da takımdan ucuza ayrılamayacağını gösteriyor. Brezilyalı forvetin temsilcilerinin Juventus ile görüştüğü belirtildi. Ancak İtalyan kulübü, oyuncunun mevcut ücretlerini karşılayamayacağını bildirdi ve maaş talebi değişmedikçe PSG’den ayrılması mümkün görünmüyor.