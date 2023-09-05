Neymar’dan Messi ve PSG ayrılığı hakkında flaş açıklamalar! MLS ve Brezilya hedefleri

Paris rüzgarlarıyla savrulan Messi'nin zorlu günlerini en yakın arkadaşı Neymar anlattı. Brezilyalı yıldız, Messi'nin hak etmediği bir şekilde ayrıldığını vurguladı ve kendi kariyer planlarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Brezilyalı yıldız Neymar, Messi’nin Fransa’dan ayrılış şekline kızgın. Neymar, arkadaşının Dünya Kupası’nı kazanmasına bu kadar sevinmesinin bir başka nedeninin de bu olduğunu söyledi.

Messi’nin PSG formasıyla çıktığı son birkaç maç Arjantinli için zorlu geçti. Evinde oynadığı son maçta bile taraftarlar tarafından acımasızca yuhalandı. Neymar ve Messi iki sezondur Paris’te birlikte oynuyordu. İkili 2013’ten 2017’ye kadar takım arkadaşıydı ve o zamanlar hala İspanya’da Barcelona’daydılar.

Şimdi yeniden yollarını ayırdılar. Messi bu yaz Beckham’ın Major League Soccer’daki (MLS) kulübü Inter Miami’ye serbest transfer oldu, Neymar ise yaklaşık 90 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan’daki Al-Hilal’e gitti.

Dünya şampiyonu Messi de kısa bir süre önce Fransa’da geçirdiği dönem hakkında olumsuz konuşmuş ve aslında büyük aşkı Barça’yı Paris için terk etmeyi hiç düşünmediğini açıklamıştı. Inter Miami’ye transferi bilinçli bir karardı ve PSG’ye gidişinin “tam tersiydi”.

“MESSI HEM CENNETİ HEM DE CEHENNEMİ YAŞADI”

Brezilya medyasına röportaj veren Neymar, Messi ve PSG ilişkisi hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Geçirdiği yıl için çok mutluydum ama aynı zamanda çok üzgündüm, çünkü madalyonun iki yüzünü de yaşadı, Arjantin milli takımıyla cennete gitti, son yıllarda her şeyi kazandı ve Paris ile cehennemi yaşadı. Hem o hem de ben cehennemi yaşadık. Üzgünüz, çünkü orada boşuna bulunmuyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmak, şampiyon olmak, tarih yazmak için oradayız, bu yüzden tekrar bir araya geldik, orada tarih yazmak için bir araya geldik. Ne yazık ki başarılı olamadık.”

“HAK ETMEDİĞİ ŞEKİLDE AYRILDI”

Messi, PSG’den futbol açısından hak etmediği bir şekilde ayrıldı. Onu tanıyan herkes bilir ki o antrenman yapan, savaşan, kaybederse sinirlenen bir adamdır ve bana göre haksız yere suçlandı. Ama aynı zamanda Dünya Kupası’nı kazandığı için de çok mutluydum. Dediğiniz gibi futbol bu sefer adildi, Messi kariyerini böyle bitirmeyi hak etti.”

“BREZİLYA’DA OYNAMA HAYALİM VAR”

“Hala Brezilya’da tekrar oynama hayalim var, bunu istiyorum, bir noktada buraya tekrar geleceğim. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde de oynamak istiyorum. Bunlar gerçekten oynamak istediğim iki lig.”