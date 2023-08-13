Neymar’ın Al-Hilal’e transferi: 160 Milyon Euro’luk anlaşma ve PSG ile görüşmeler

Neymar Al-Hilal ile iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. PSG ve Suudi kulübü Brezilyalı forvetin transfer şartlarını görüşüyor.

Sozcu.com.tr

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Neymar, bu sezon birçok dünya yıldızının transfer olduğu Suudi Arabistan’a gitmeye ikna oldu. Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal ile el sıkışan Neymar, PSG’nin onay vermesi halinde yeni takımına katılacak.

Neymar, Suudi kulübü Al-Hilal ile iki sezonluk bir sözleşme üzerinde anlaştı ve bu süre zarfında toplamda yaklaşık 160 milyon Euro kazanacak.

Geriye kalan tek şey PSG ve Al-Hilal’in transfer şartlarında anlaşması. Suudi kulübü ve Fransız ekibi arasındaki ilk görüşme pazar sabahı Paris’te gerçekleşti. L’equipe, iki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde resmi imzaların atılacağını yazdı.

Neymar’ın ayrılışı, gelişinden altı yıl sonra artık kesin bir sonuç gibi görünüyor.

2009 yılında Santos formasıyla dünya futbolu sahnesine çıkan Neymar, 2013’te 88 milyon Euro bedelle Barcelona’ya transfer oldu. Yıldız futbolcu, 2017 yılında 222 milyon Euro serbest kalma maddesi ödenerek Paris Saint Germain’in yolunu tuttu.

PSG’de taraftarlarla sürekli tartışma içinde olan ve sakatlıklarla boğuşan Neymar, 6 yıllık Ligue 1 kariyerinde sadece 112 maçta oynadı ve 82 gol atıp 50 asist yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 29 maçta 18 gol atıp 17 de asist yaptı.