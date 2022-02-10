Neymar’ın banka hesabına dadandı, yakayı ele verdi!

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya merkezli bir suç örgütü tarafından dolandırıldı. Yıldız futbolcunun banka hesabından kendisine para transfer eden 20 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Banka ise, Neymar'a çalınan parasını geri ödedi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti polisi, aralarında PSG’nin futbolcusu Neymar’ın da olduğu birçok ünlü kişinin banka hesabından para çalmakla suçlanan 20 yaşındaki Lucas Almeida Ferreira dos Santos’u tutukladı.

Sao Paulo Kamu Güvenliği Sekreterliği’ne göre, bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışan ve kimliği açıklanmaya kişinin, yasadışı işlemler yoluyla dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne üye olduğu tespit edildi. Brezilya’da giderek popüler hale gelen ve PIX olarak bilinen çevrimiçi bankacılık sistemine sızan kişi, bazı bankalara karşı dolandırıcılığı araştıran Bölge Suç Araştırmaları Departmanı’nın özel ajanları tarafından fark edildi.

Yapılan araştırmada, Neymar’ın da dahil olduğu ünlü kişilerin hesaplarına girdiği belirlenen 20 yaşındaki genç, Sao Paulo’nun en kalabalık bölgelerinden biri olan Zona Leste’deki bir mahallede yakalandı. Yetkililer, dolandırıcılık örgütüne üye olan diğer kişilerin kimliklerini de belirlediklerini açıkladı.

“ÖNCE 10 BİN, SONRA 20, 50 VE 200…”

Konuyla ilgili bilgi veren özel ajan Fabio Pinheiro Lopes, “Neymar olayının bir özelliği var. Çünkü suçu işleyen kişi bankanın dış kaynaklı bir çalışanıydı. Bazı banka işlemlerini yapabilecek şifrelere erişimi vardı. Hesaplarında yüklü miktarda paralar olan kişilerden ufak tefek paralar aldı ve insanlar bunu fark etmedi. Önce 10 bin real, sonra 20 bin, 50 bin ve ardından 200 bin diye devam etti” ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca paranın çalındığı hesabın muhtemelen Neymar’ın babasına ait olduğunu söylerken “Öğrendiklerinde bankayı aradılar. Banka geri ödemeyi yaptı ve bunu kimin yaptığını öğrenmek için soruşturma başlatıldı” dedi. Neymar’ın hesabından 220 bin Brezilya Reali (yaklaşık 37 bin Euro) para alındığı tespit edildi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmadı.