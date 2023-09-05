Nicolas Pepe, Arsenal’den ayrılacak mı? Beşiktaş ve Al Shabab tekliflerinde son durum

Arsenal'da istenmeyen adam haline gelen Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın radarında! Maaş krizi, Arteta'nın kararı ve Türkiye'de yaklaşan transfer döneminin bitiş tarihi... Pepe'nin kaderi ne olacak?

Sozcu.com.tr

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Nicolas Pepe’ye hala yapabiliyorken Arsenal’den ayrılması ya da sezonun geri kalanını eli kolu bağlı geçirmesi söylendi.

28 yaşındaki Fildişili oyuncu, kulübün kendisinden karlı bir ödeme yapmadan kurtulma çabalarına direndi. Ancak şimdi son kaçış yolları yüzüne kapanmadan önce bir hamle yapmak için sadece birkaç günü var.

Türkiye’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, yaz başında oyuncu tarafından geri çevrilmesine rağmen Pepe’yi kadrosuna katmak istiyor. Temsilcileri de Suudi transfer penceresi perşembe günü kapanmadan önce Al Shabab’dan son bir teklif almaya çalışıyor.

PEPE’NİN MAAŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA

Ancak Pepe’nin haftalık 150.000 sterlinlik Arsenal kontratının bitmesine daha 10 ay var ve Emirates’te kalırsa yaklaşık 6,5 milyon sterlin kazanacak. Ve sırf Arsenal onu maaş faturasından çıkarabilsin diye maaşında kesintiye gitmeye yanaşmıyor.

REKOR TRANSFERLE GELDİ, ARTETA İSTEMİYOR

‘Topçular’ın patronu Mikel Arteta, 2019’da Unai Emery tarafından Lille’den transfer edildiğinde kulüp rekoru olan 72 milyon sterline mal olan oyuncudan çoktan elini eteğini çekti.

Nice’teki başarısız kiralık döneminden döndüğünden beri tek başına antrenman yapması talimatı verildi ve 19 numaralı forması sene başında Leandro Trossard’a verildikten sonra bir takım numarası bile yok.

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ DE KAYBETTİ

Kendisine kulüpte bir geleceği olmadığı ve ayrılmayı reddetmesi halinde kulüp için bir maç daha oynamayacağı açıkça ifade edildi.

Aktif olmaması, Lesotho ve Mali’ye karşı oynayacakları maçlar için Fildişi Sahili kadrosundaki yerini şimdiden kaybetmesine neden oldu. Ülkesinin ocak ayında Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Pepe, başka bir kulüp bulamazsa uluslararası kariyerinin tehlikede olduğunu biliyor.

ARSENAL’İN TALEBİ, BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ

Ancak Arsenal hala 4 milyon sterlin civarında cüzi bir transfer ücreti talep ediyor ve Beşiktaş onu bedavaya kadrosuna katmak istiyor.

Türkiye’deki transfer dönemi 15 Eylül’de kapanıyor ve bu durum hangi kulübün önce göz kırpacağına bağlı. Al Shabab’ın ilgisini kesin bir teklifle sürdürmesi halinde her şey değişebilir ancak Arsenal henüz herhangi bir teklif almadı.