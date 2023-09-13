Nicolo Zaniolo, Chiara Nasti ve Mattia Zaccagni aşk üçgeni yeniden gündemde

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nicolo Zaniolo, eski sevgilisinin eşi Zaccagni ile birlikte milli takımda forma giyince, İtalyan basının olaylı aşk üçgenini yeniden manşetlere taşıdı...

Sozcu.com.tr

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İtalya, EURO 2024 elemeleri maçından mutlu ayrıldı, ancak Nicolo Zaniolo ve Mattia Zaccagni arasındaki kutlamalar biraz farklı şekilde gündeme geldi.

İkili, San Siro’da Ukrayna karşısında alınan 2-1’lik galibiyette İtalya’nın ilk 11’ine seçilirken, Galatasaray’ın Aston Villa’ya kiraladığı Zaniolo, cumartesi günü Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalınan maçta oyuna sonradan girdi.

İkili arasındaki ilişki, Zaccagni’nin eşi influencer Chiara Nasti’nin bir dönem Zaniolo ile birlikte olması nedeniyle biraz karmaşık. Zaniolo ve Nasti 2021 yılının Nisan ayında ayrıldıktan sonra Nasti, Lazio’nun kanat oyuncusu Zaccagni ile birlikte olmaya başladı. Çift geçen yıl kasım ayında oğulları Thiago’yu kucaklarına aldı ve iki ay önce de evlendi.

“ZACCAGNI’NİN OĞLU ZANIOLO’NUN”

Aşk üçgeni geçtiğimiz yılın mayıs ayında, Zaccagni’nin Lazio’suna rakip olan Roma taraftarlarının geçit töreni sırasında ‘Zaccagni’nin oğlu Zaniolo’nun’ şeklinde bir tezahüratla Zaniolo’ya serenat yapmasının ardından manşetlere taşındı.

O dönem Roma forması giyen Zaniolo, finalde Feyenoord’a karşı galibiyeti getiren golü atarak Roma’nın altmış yıl sonra ilk Avrupa kupasını kazanmasını sağladı.

Binlerce Roma taraftarı takımı şehirde karşılamak için Roma sokaklarına döküldü ve Zaniolo açıkça tezahürattan hoşlanmış görünüyordu, görüntülerde tezahürata gülümseyerek karşılık verdiği görülüyordu.

MANCINI’NİN ZANIOLO KARARINDA ZACCAGNI ETKİSİ

Nasti ise, sosyal medya profilindeki yorumları kapatmak zorunda kaldı.

Zaniolo’nun eski kız arkadaşı Sara Scaperotta’dan bir çocuğu var, ancak 2021’de hamileyken ayrıldılar. Birkaç gün sonra Zaniolo ve Zaccagni, dönemin teknik direktörü Roberto Mancini tarafından Arjantin’e karşı oynanacak karşılaşma için İtalya kadrosuna çağrıldı.

Zaniolo’nun kadrodan çıkartılması, Zaccagni ile aralarında gerginlik yaşandığına dair haberlere yol açarken, dönemin Roma forveti ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

ZANIOLO’NUN KISA GALATASARAY MACERASI

Zaniolo şubat ayında 13 milyon sterlin karşılığında Galatasaray’a imza atarak Roma’dan İstanbul’a geldi ve geçtiğimiz ay Aston Villa’ya kiralık olarak katıldı.

İtalyan oyuncu, bu sezon Unai Emery’nin formasını giydiği iki maçta sadece 42 dakika Premier Lig’de oynadı.