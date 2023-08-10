Nicolo Zaniolo, Juventus yolcusu

Galatasaray'da son iki resmi maçta kadroya alınmayan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Juventus ile görüştüğü öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Sol ayaklı sağ açık Tete ile yapılan anlaşma sonrası Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezonki resmi 3 maçın 1'inde forma giyen 24 yaşındaki İtalyan yıldızın Juventus’a gitmesi bekleniyor.

Hafif sakatlığı nedeniyle Zalgiris rövanşında kadrodan çıkarılan, Olimpija ile Slovenya'da oynanan maça da götürülmeyen Zaniolo'nun siyah-beyazlı İtalyan devi ile görüştüğü öğrenildi. UEFA'dan ceza alan Juventus’un 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşılamaya sıcak bakmasa da Galatasaray'a yakın kaynaklar, teklifin bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya yakın olduğunu belirtiyor.

Galatasaray, Zaniolo'yu renktaşı Roma'dan 5 taksitle 15 milyon Euro’ya transfer etmişti.

10 NUMARA HEDEF

Nicolo Zaniolo’nun satışından gelecek para, 8 veya 10 numara transferlerine ayrılacak. Sarı-kırmızılıların asıl planı, sezon sonunda ayrılacak Mertens'i yaşından ötürü ‘idareli kullanmak' ve buraya bir yıldız transfer etmek.

Tete ile kanatlarda sorun kalmayacak. Rashica belirsiz. 10 numara için Joao Felix veya Griezmann ayarında, dünyaca ünlü bir yıldızın getirilmesi, Oliveira'nın yerine de bir 8 alınması planlanıyor. Bunun için de adaylar Paredes, Fred ve Ndombele…

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