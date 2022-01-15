Ünlü tenisçi Novak Djokovic gözaltına alındı

Vizesi ikinci defa iptal edilen ünlü Sırp raket, sınır koruma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

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Dünyada tek erkekler tenisinin bir numarası olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya’da gözaltına alındı.

Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında gözaltında tutulmuş ve vizesi iki defa iptal edilmişti.

Djokovic’in avukatları, Avustralya hükümeti tarafından ünlü tenisçinin vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

Djokovic’in sınır koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yarın mahkemeye çıkması beklenen Djokovic'in davası sonuçlanana kadar gözaltında tutulacağı belirtiliyor.

Mahkeme, vize iptali kararını geri alırsa ünlü tenisçi, pazartesi günü Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkacak. Ancak mahkeme Sırp tenisçi aleyhine karar verirse, Djokovic sınır dışı edilecek.