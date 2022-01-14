Novak Djokovic krizi bitmiyor! Vizesi yine iptal edildi…

Avustralya Açık'ta oynamak için uzun uğraşlar sonucu mahkeme kararıyla ülkeye giriş hakkı kazanan Novak Djokovic'in vizesi ikinci kez iptal edildi...

Sozcu.com.tr

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Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic’in Avustralya ile olan mücadelesi bir türlü bitmiyor. Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında kaldıktan sonra verdiği hukuki mücadeleden zaferle ayrılmıştı.

Avustralya’da federal mahkemenin verdiği kararla serbest bırakılan ve vizesinin iptal edilme kararı kaldırılan Djokovic, Avustralya Açık’ta oynamak için çalışmalarına başlamıştı. Ancak, Avustralya Göçmenlik Bakanlığı, Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti.

YİNE İTİRAZ EDEBİLİR

Bu kararla birlikte Djokovic’in Avustralya Açık’ta oynama ve 21. Grand Slam şampiyonluğu kazanma hayalleri sona erdi. Avustralya’nın Sırp yıldızını sınır dışı etmek için harekete geçip geçmeyeceği belli değil çünkü karara hukuk ekibi tarafından hala itiraz edilebilir.

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