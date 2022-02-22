Novak Djokovic sınır dışı edilmesinin ardından sessizliğini bozdu

Covid-19 şartlarını sağlamadığı için Avustralya'dan sınır dışı edilen ve Avustralya Açık'ta mücadele edemeyen Novak Djokovic, Dubai'de tekrar kortlara döndü. Novak Djokovic, turnuva öncesi düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilmesinin ardından ilk kez konuştu.

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Son dönemde yaşadıkları ile gündem olan dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Dubai’de tekrar kortlara geri dönüyor. Avustralya Açık için gittiği Avustralya’dan Covid-19 tedbirlerini yerine getirmediği için sınır dışı edilen Novak Djokovic, Dubai’de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Dubai Duty Free Championships öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Novak Djokovic, Avustralya’da yaşadıklarını ilk kez anlattı. Dubai’de aşı şartı olmadığı için turnuvaya katılabilen Novak Djokovic, “Avustralya’dan döndükten sonra çok çeşitli duygular yaşadım. Garipti… Hayal kırıklığına uğradım. Ülkeden gönderilme şeklim beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Sezon ile ilgili planlarından da bahseden Novak Djokovic “Kuralları takip etmek zorundayım. Oynayabileceğim her turnuvada yer almak istiyorum. Şu anda seçme şansım yok. Oynamama izin verilen turnuvalarda mücadele edebileceğim” dedi.