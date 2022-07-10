Novak Djokovic ve Nick Kyrgios arasında sürpriz gelişme

Wimbledon finalinde karşılaşacak olan Novak Djokovic ve Nick Kyrgios arasında uzun süredir devam eden gerilim sona erdi. Novak Djokovic ve Nick Kyrgios, final sonrası için birbirlerine beklenmedik bir söz verdiler.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda karşı karşıya gelecek olan Sırp tenisçi Novak Djokovic ve Avustralyalı raket Nick Kyrgios arasındaki buzlar eridi. Nick Kyrgios’un Novak Djokovic’e Ocak 2022’de “Piyon” demesinin ardından başlayan gerilim, Wimbledon finali öncesi sona erdi.

İkili, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dostluk mesajları verdiler. İlk adım Sırp tenisçiden geldi. Karşılaştıkları antrenman sonrası bir paylaşım yapan Novak Djokovic, “Benim hakkımda iyi bir şey söylemen 5 yıl aldı” yazdı. Nick Kyrgios ise bu mesaja “Ama gerektiği yerde seni savundum” cevabını verdi.

“O ZAMAN GECE KULÜBÜNE GİDELİM”

Sırp raketin “Evet savundun. Bunun için minnettarım” yazdı. Avustralyalı tenisçi ise bunun üzerine “Artık arkadaş mıyız?” sorusunu sordu. Novak Djokovic’in bu soruya yanıtı ise hiç beklenmedik bir şekilde oldu. “Eğer beni içmeye ya da yemeğe davet edersen kabul ederim. Not: Kazanan hesabı öder” diyen Novak Djokovic’in mesajına Nick Kyrgios, “Anlaştık. O zaman gece kulübüne gidelim ve sapıtalım” dedi.

Nick Kyrgios’un bu cevabı, Novak Djokovic’in corona virüsü pandemisi sırasında Belgrad’da verdiği partiye gönderme olarak algılandı. O dönemde Sırp tenisçiyi sert bir dille eleştiren Nick Kyrgios, “Liderlik ve insanlık yoksunu” demişti. Novak Djokovic ise Avustralyalı tenisçi hakkında “Dürüst olmam gerekirse ona kort dışında çok da saygı duymuyorum” ifadesini kullanmıştı.