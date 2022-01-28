Novak Djokovic’e fahri vatandaşlık

Avustralya Açık'a aşı olmadığı gerekçesiyle katılamayan ve ülkeden sınır dışı edilen dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'e Karadağ'ın Budva Belediyesi fahri vatandaşlık verildi.

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Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’a katılmak için ülkeye giden ancak Covid-19 aşısı olmadığı için sınır dışı edilen Novak Djokovic’e, fahri vatandaşlık unvanı verildi.

Karadağ’ın Budva Belediyesi tarafından fahri vatandaşlık verilen Novak Djokovic, kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Budva Belediye Başkanı Marko Carevic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Djokovic yalnızca bugünün değil tüm zamanların en iyi tenisçisi… Tarihin altın sayfalarında ismi daima yer alacak” ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Corona virüsü protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz kabul edilmiş, vizesi geri verilmişti.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, turnuva için antrenmanlara başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen ‘Vize iptali' inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, bu durumun aşı karşıtı fikirleri cesaretlendirebileceği gerekçesiyle yetkisini kullanarak, Djokovic’in vizesini yeniden iptal etmişti.

Vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic’in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası 14 Ocak’ta Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç davanın ertelenmesine ve Djokovic’in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına ‘Tedbir' getirilmesine karar vermişti.

Sırp tenisçi 15 Ocak’ta Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alınmıştı. Federal mahkeme Djokovic'in itiraz başvurusunu reddederek vize iptalini onaylamıştı. 11 günlük süren vize mücadelesini kaybeden Djokovic ve ekibi mahkeme kararından saatler sonra ülkeden ayrılmıştı.

Avustralya Açık’ı geçen sene kazanarak toplam 9 kez Avustralya’da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu.