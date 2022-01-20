Novak Djokovic’i sınır dışı etme kararının nedeni açıklandı

Avustralya'dan sınır dışı edilen ve Avustralya Açık'a katılma hayalleri suya düşen Novak Djokovic hakkında verilen kararın gerekçeleri açıklandı.

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Avustralya Federal Mahkemesi, ünlü tenisçi Novak Djokovic’in vizesinin geri verilmesi talebinin reddedilmesinin nedenlerine ilişkin açıklama yaptı. Yayınlanan belgede, Djokovic’in birçok genç ve yaşlıya aşı karşıtlığı konusunda örnek olabileceği ve ünlü olması nedeniyle insanları aşı karşıtlığına yönlendirebileceği ifade edildi.

Avustralya Federal Mahkemesi tarafından yayınlanan karar belgesinde, “İkonik bir dünya tenis yıldızı, genç veya yaşlı her yaştan insanı etkileyebilir, özellikle genç ve kolay etkilenen bireyleri. Bunun kanıta ihtiyacı yoktur. Bay Djokovic Avustralya Açık’ı kazanmamış olsa bile, aşı karşıtlığı ile ilgili düşünceleri, ona özenen veya onun gibi olmak isteyenleri cesaretlendirme kapasitesi taşıyor” denildi.

NELER OLMUŞTU?

Avustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı’nın vize iptal kararı bozuldu.

Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic’in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti. Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların insani hata olduğunu ifade etti. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti.

BU KEZ REDDEDİLDİ

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.