Novak Djokovic’in avukatları belgeleri yayınladı!

Avustralya Federal Mahkemesi, tenis yıldızı Novak Djokovicin avukatları tarafından mahkemeye sunulan savunmasını yayınladı.

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Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Avustralya’ya giriş yaparken Covid-19 kurallarını sağlamadığı için hali hazırda bir göçmen gözaltı merkezi olarak belirtilen otelde gözetim altında tutuluyor. Avustralyalı yetkililer Djokovic’in gözaltında olmadığını, istediği zaman ülkesine geri dönebileceğini ve kendi güvenliği için polisin koruma sağladığını belirtti. Diğer yandan pazartesi günü Djokovic’in avukatları tarafından Avustralya Federal Mahkemesi’ne başvuru yaparak ünlü tenisçinin serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor.

MAHKEME BELGELERİ YAYINLADI

Mahkeme dün Djokovic’in avukatlarının sunduğu savunma belgelerini yayınladı. Muafiyet savunmada şu ifadelerle belirtiliyor: “Djokovic, Avustralya Tenis Federasyonu Baş Tıbbi Yetkilisinden (Muafiyet Sertifikası) kendisine kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle COVID aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştır. Muafiyet Sertifikasında; ilk pozitif COVID PCR testinin tarihi 16 Aralık 2021’de kaydedildi, 14 gün geçti ve Djokovic’in son 72 saat içinde ateşi veya COVID-19’a bağlı solunum belirtileri yoktur.”

HÜKÜMETİN TIBBİ HEYETİ MUAFİYETİ ONAYLADI

Savunmada; Djokovic’in Muafiyet Belgesi’nin Avustralya Tenis Federasyonu tarafından görevlendirilen bağımsız uzman tıbbi heyeti tarafından verildiği belirtilirken, heyetin kararının, Avustralya’nın Victoria Eyalet Hükümeti’nin bağımsız bir Tıbbi Muafiyet İnceleme Heyeti tarafından incelendiği ve onayladığını belirtiliyor.

Djokovic’in 1 Ocak’ta Avustralya İçişleri Bakanlığından seyahat belgesi aldığı ve bu seyahat belgesinde Djokovic’in karantinasız giriş için gereksinimleri karşıladığı da öğrenildi. Djokovic’in avukatları bu belgeleri de mahkemeye sundu ve mahkeme bu ek belgeleri de savunmayla birlikte yayınladı.