Novak Djokovic’ten Covid-19 yatırımı

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Covid-19 tedavisi geliştiren bir şirkete ortak oldu. Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle Avustralya'dan sınır dışı edilmiş ve Avustralya Açık'ta mücadele edememişti.

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmak için gittiği Avustralya'da Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic’in, Covid-19 tedavisi üzerine çalışmalarda bulunan Danimarka menşeli biyoteknoloji firması QuantBioRes şirketinin yüzde 80’ini satın aldığı öğrenildi.

QuantBioRes şirketinin CEO’su Ivan Loncarevic, konu ile ilgili Reuters’a yaptığı açıklamada, Novak Djokovic’in Haziran 2020’de şirkete ortak olduğunu söyledi. Loncarevic, dünyaca ünlü tenisçinin yaptığı yatırım miktarını ise açıklamadı.

Danimarka, Avustralya ve Slovenya'da 11 araştırmacısı bulunan QuantBioRes şirketinin Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ilacın, gelecek yaz İngiltere’de klinik deneylerinin başlaması planlanıyor.

AVUSTRALYA’DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için ülkeye gelen Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Corona virüsü protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz kabul edilmiş, vizesi geri verilmişti.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Novak Djokovic, turnuva için antrenmanlara başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen ‘Vize iptali' inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, bu durumun aşı karşıtı fikirleri cesaretlendirebileceği gerekçesiyle yetkisini kullanarak, Novak Djokovic’in vizesini yeniden iptal etmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası 14 Ocak’ta Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç davanın ertelenmesine ve Novak Djokovic’in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına ‘tedbir' getirilmesine karar vermişti. Sırp tenisçi 15 Ocak’ta Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alınmıştı.

Federal mahkeme Novak Djokovic'in itiraz başvurusunu reddederek vize iptalini onayladı. 11 günlük süren vize mücadelesini kaybeden Novak Djokovic ve ekibi mahkeme kararından saatler sonra ülkeden ayrıldı.

Avustralya göç yasasına göre, ülkeden sınır dışı edilen 34 yaşındaki Novak Djokovic, 3 yıl boyunca Avustralya vizesi alamayacak. Ancak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “doğru koşullar” sağlanırsa Djokovic’in ülkeye girişine izin verilebileceğini ifade etti.