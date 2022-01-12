Novak Djokovic’ten olay itiraf! Ana Brnabic’ten sert tepki

Son günlerin en çok tartışılan ismi olan Novak Djokovic'ten olay yaratacak bir itiraf geldi. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Novak Djokovic'in davranışına sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avustralya Açık öncesi yaşananlar nedeniyle dünya gündemine oturan Sırp tenisçi Novak Djokovic, tartışılmaya devam ediyor. Novak Djokovic, corona virüsüne yakalandıktan sonra karantina kurallarına uymadığını itiraf etmesiyle olay yaratmaya devam ediyor.

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti. Djokovic’in vizesinin iptaline yaptığı itiraz sonrası vize iptal kararını bozulmuştu.

Günlerce Avustralya’da uzun süreli sığınmacı tutukluların olduğu bir göçmenlik gözaltı otelinde kalan Novak Djokovic, vize iptal kararı bozulduktan sonra antrenmanlara başlayabilmişti.

OLAY İTİRAF

Avustralya Açık öncesi yaşananlar nedeniyle uzun süre konuşulan Novak Djokovic, yaptığı son itirafla da herkesi şoke etti. Dünya 1 numarası, 16 Aralık’ta yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen, iki gün sonra Fransız spor gazetesi L’Equipe’in muhabirine yüz yüze röportaj verdiğini söyledi.

Dünyaca ünlü tenisçi, açıklamasında “Bu röportajın tarihini değiştirmem gerektiğini kabul ediyorum. Ancak gazeteci mağdur olmasın diye bunu yapmadım” ifadelerini kullandı. Novak Djokovic, Avustralya’ya girerken yaşananların ise insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

Avustralya’ya girişteki formda yer alan ‘Son 14 gün içinde başka ülkeye seyahat ettiniz mi?’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtı veren Novak Djokovic’in, daha sonra sosyal medyada başka bir ülkede yapılan paylaşımlar ortaya çıkmıştı.

“KABUL EDİLEMEZ”

Novak Djokovic’in yaptığı olay itirafın ardından Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’ten tepki geldi. BBC’ye konuşan Ana Brnabic, Novak Djokovic’in yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ünlü tenisçinin kuralları ihlal ettiğini belirten Ana Brnabic “Eğer testiniz pozitif ise karantinada kalmanız gerekiyor. Djokovic’in yaptığı kabul edilemez bir davranış… Herkes kurallara uymak zorunda” ifadelerini kullandı.

Tenis dünyasında da Novak Djokovic’in corona testinin pozitif olduğunu bildiği halde röportaj vermesine tepki yağdı.