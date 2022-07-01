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Okay Yokuşlu, Celta Vigo’dan ayrıldı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun, La Liga ekibi Celta Vigo'daki macerası sona erdi. 28 yaşındaki Okay Yokuşlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yayınlanma: 12:00 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Okay Yokuşlu, Celta Vigo’dan ayrıldı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Okay Yokuşlu, kulübüyle karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe’de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz” ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu’nun ismi daha önce transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.

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