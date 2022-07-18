Okay Yokuşlu, WBA’ye imza attı

Celta Vigo'dan ayrılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, yarım sezon formasını giydiği WBA ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion (WBA) milli futbolcu Okay Yokuşlu’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’daki sözleşmesi sona eren Okay, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği WBA’ye 3 yıllık imza attı.

Geçen sezonun ikinci yarısını Getafe’de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hull City’de forma giyen milli futbolcularımız Ozan Tufan ve Doğukan Sinik ile birlikte Championship’te ülkemizi temsil edecek.

“Evine hoş geldin Okay” başlığıyla duyurulan transfer haberinde teknik direktör Steve Bruce’un şu sözlerine yer verildi;

“Okay kalitesindeki bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyum. Kulübün Okay’ı getirerek Premier Lig yarışında iddialı bir kadro kurma konusundaki niyetini göstermesinden de memnunum. Okay buradaki kısa süre forma giydi ancak oyunuyla taraftarları kendisine hayran bıraktı. Bu sezon da yeniden yıldız gibi parlayacağına eminim.”