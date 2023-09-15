Olay adam Luis Rubiales ifade verdi

Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Ulusal Mahkeme'de milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesi nedeniyle ifade verdi.

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Eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, İspanyol kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmesi olayında cinsel taciz ve zorlama olduğu suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında Madrid’deki Ulusal Mahkeme’de ifade verdi.

Rubiales, yaklaşık 50 dakika süren soruşturmada, yöneltilen soruları yanıtladı ve tüm suçlamaları reddederek, söz konusu öpme olayının Hermoso’nun da rızasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Savcılık ve suçlamayı yapan avukat ise soruşturmayı yürüten hakimden, Rubiales’in, futbolcu Hermoso’dan en az 500 metre uzak durmasını ve 15 günde bir hakim karşısında ifade vermesini talep etti.

KADIN FUTBOLCULARDA PROTESTO

Diğer yandan RFEF içinde yaşanan tartışmalar da devam ediyor.

Kadınlar futbolda son dünya şampiyonu olan İspanya Milli Takımı’ndaki 23 futbolcu, yaklaşık 30 kadar bazı kadın futbolcuların da desteğini alarak, UEFA Kadın Uluslar Ligi maçları dolayısıyla bugün açıklanacak aday kadroya çağrılmaları halinde kampa katılmayacaklarını açıkladı.

RFEF’e bir mektup göndererek sorunlarını ileten İspanyol kadın futbolcular, Rubiales’in istifasının ve Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda’nın görevden alınmasının yeterli olmadığını savunarak, “kurumsal değişiklik” istedi.

Kadroya çağrılmalarına rağmen milli takım kampına katılmamaları halinde para cezası alma olasılıkları olan futbolcuların, Vilda’nın geçmişte yardımcı antrenörü olan ve kısa süre önce milli takımın başına getirilen Montse Tome’yi istemedikleri iddia ediliyor.

Tome, bugün UEFA Kadınlar Uluslar Ligi maçları için aday kadroyu açıklayacak.

NELER YAŞANDI?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos’taki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya’nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül’de istifa etmişti.

Ayrıca RFEF, 5 Eylül’de Jorge Vilda’yı görevinden aldığını açıklamış, ardından da yeni teknik direktör olarak Montse Tome’yi getirmişti. (AA)