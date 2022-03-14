Olay pankart! Şehrin koordinatlarını yazdılar: ‘Putin burayı bombala’

İtalya Serie A'da geçtiğimiz gün oynanan Verona-Napoli karşılaşmasından önce taraftarların açtığı pankart Avrupa'da tartışma yarattı. İtalya Parlamentosu pankartla ilgili soruşturma başlatılmasını isterken, Avrupa medyası olaya şiddetli bir tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da oynanan Verona-Napoli maçında sahadaki futboldan çok ev sahibi ekibin taraftarlarının açtığı pankart konuşuldu.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor’un çalıştırdığı Verona, kendi sahasında ağırladığı Napoli’ye 2-1 mağlup olurken 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Ligde ikinci sıraya yükselen Napoli ise, namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Ancak Verona’nın ünlü taraftar grubu Curva Sud, Ukrayna-Rusya savaşını konu edinerek açtığı pankartla kamuoyunun tepkisini çekti. Bir savaşı önemsizleştirmek çok hassas ve uzak durulması gereken bir konudur. Ancak Verona taraftarı, Napoli maçından önce açtığı pankartla bu çizgiyi aştı.

‘PUTIN BURAYI BOMBALA’

Tarihi rekabet içinde oldukları Napoli şehrinin koordinatlarının yer aldığı bir pankart asan Verona taraftarları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in burayı bombalamasını istedi. Konu hakkında hemen bir açıklama yayınlayan Verona kulübü, “Nefrete, şiddete ve ayrımcılığa yol açabilecek her türlü eylemi kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Verona’nın sahasında oynanan maçta, Napoli’nin gollerini atan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ve savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly’ye karşı ırkçı tezahüratlar yapıldı. İtalya Parlamentosu, yetkili makamların söz konusu pankartın sorumlulularının araştırılmasını ve spor sahalarına giriş yasağı uygulanmasını talep etti.