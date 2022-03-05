Oleksandr Zinchenko: ‘Kızım ve ailem olmasa Rusya’ya karşı savaşırdım’

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'yı işgali hakkında BBC'ye konuştu. Röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşayan Zinchenko, Ukrayna'ya yardım eden ülkelere teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manchester City’nin Ukraynalı yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya’ya savaşma konusunda ailesinin kendisine engel olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal kararıyla büyük üzüntü yaşayan Manchestes City’nin savunma oyuncusu Oleksandr Zinchenko, ülkesindeki kargaşaya rağmen kulübüyle antrenmanlara devam etti ve FA Cup’ta oynanan Peterborough United maçında sahaya kaptan olarak çıktı.

25 yaşındaki başarılı futbolcu, son birkaç gündür Ukrayna’daki arkadaşlarından Rusya’nın saldırılarına dair onlarca video aldı. Ülkesi hakkında derin endişeler taşıyan Zinchenko, Rusya’ya karşı savaşa neden katılmadığını açıklarken, diğer ülkelerinin Ukrayna’ya olan destekleri hakkında konuştu.

“SADECE AĞLIYORUM”

BBC Sport’a röportaj veren Zinchenko, “Sadece ağlıyorum. Bir hafta oldu ama arabayla antrenmana giderken bile durduk yere ağlıyorum. Ukrayna’da olanlar sürekli aklımda. Doğduğunuz ve büyüdüğünüz yerin şimdi bomboş bir yer olduğunu hayal edin. Size ülkemde yok ettikleri her şehrin onlarca fotoğrafını ve videosunu gösterebilirim” dedi ve gözyaşları içinde şu sözleri ekledi:

“AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR”

“Güvenlik operasyonu mu? İmkansız. Bu gerçek bir savaş. Yaptıkları kabul edilemez. Bunu durdurmamız gerek. Oradaki insanlar bana gerçekleri gösteriyor. Açlıktan ölüyorlar. İnsanlar hayatta kalma savaşı veriyor, yeraltında ve sığınaklarda uyuyorlar.”

“AİLEM VE KIZIM OLMASAYDI…”

“Dürüst olacağım. Kızım ve ailem olmasaydı orada olurdum. Ülkemin insanlarını tanıyorum. Hepsi aynı şeyi düşünüyor. Ölmeyi tercih ediyorlar ve ölecekler. Ama pes etmeyecekler. Ukraynalı olmaktan gurur duyuyorum ve hayatımın geri kalanında sonsuza kadar öyle kalacağım. İnsanları, hayatları için nasıl savaştıklarını izliyorum. Kelimeler tükeniyor.”

“RUS FUTBOLCULAR NEDEN SESSİZ?”

“Rus futbolcuların bu savaş karşısında hiçbir şey söylememesine şaşırdım. Çoğu milli takımda oynuyor ve sosyal medyada birçok takipçileri var. En azından bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapabilirler. Çünkü insanlar onları duyabiliyor. Korktuklarını biliyorum ama neyden korkuyorlar? Neden görmezden geldiklerini bilmiyorum.”