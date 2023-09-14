Onana’nın AFCON yokluğu Manchester United’ı etkileyecek! Altay Bayındır hangi maçlarda oynayabilir?

Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncular dünyanın birçok ülkesindeki takımı etkileyecek. Manchester United da bu kulüpler arasında. Onana'nın Kamerun'la AFCON'da mücadele edecek olması, milli kaleci Altay Bayındır için fırsat yaratabilir...

Sozcu.com.tr

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Kamerun’un Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından yeni yılda kalecisi Andre Onana’dan yedi maç kadar yoksun kalabilir.

Kamerun, salı günü Burundi’yi 3-0 yenerek Fildişi Sahili’ndeki turnuvaya katılma hakkını elde etti ve eleme grubunu lider tamamladı. Onana galibiyette oynayarak milli takıma geri döndü ve 47 milyon sterlinlik kalecinin 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan AFCON’da ülkesini temsil etmesi bekleniyor.

Kamerun turnuvanın sonuna kadar giderse, Onana Tottenham, Wolves, West Ham ve Aston Villa’ya karşı oynanacak dört Premier Lig maçını kaçırabilir.

Buna ek olarak, iki ayaklı Carabao Kupası yarı finallerini ve United’ın o kadar ilerlemesi halinde FA Cup dördüncü turunu da kaçırabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA KALEDE

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları da AFCON finalinden sonraki hafta oynanacak, yani Kamerun’un finale kalması ve United’ın eleme aşamalarına ulaşması halinde Onana’nın İngiltere’ye dönüşü zor olabilir.

ALTAY BAYINDIR KALEYİ DEVRALABİLİR

United bu yaz Inter Milan’dan Onana’yı kadrosuna kattı ama Fenerbahçe’den Altay Bayındır’ı da transfer etti. Onana’nın olmadığı maçlarda, eldivenleri devralacak isim konusunda en güçlü alternatif olarak milli kaleci Altay Bayındır görülüyor. Ten Hag ayrıca 37 yaşındaki kaleci Tom Heaton’ı da kadrosunda bulunduruyor.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Galatasaray’la 3 Ekim’de Old Trafford’da ve 29 Kasım’da Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Herhangi bir sakatlık olmaması durumunda, bu maçlarda birinci kaleci konumundaki Onana’nın kaleyi koruması bekleniyor.

TAKIMDAKİ DİĞER AFRİKALI OYUNCULAR

Son gün Fiorentina’dan kiralık olarak United’a katılan orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ın mart ayında AFCON’a katılmaya hak kazanan Fas’ta oynaması muhtemel. Kanat oyuncusu Amad Diallo ev sahibi Fildişi Sahili’ni temsil edebilirken, orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de Tunus adına turnuvada oynayabilir.

AFCON’un bu organizasyonu, Fildişi Sahili’ndeki yağmur sezonuna ilişkin endişeler nedeniyle 2023 yazından geriye itildi. Onana, geçtiğimiz aralık ayında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda teknik direktör Rigobert Song ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takımı bırakmıştı.

Ancak geçtiğimiz pazartesi günü bir sosyal medya mesajıyla uluslararası arenaya dönüşünü doğruladı ve ardından Burundi’ye karşı oynadı.