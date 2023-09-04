Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu seçildi
Geçen sezon Feyenoord'un Hollanda'daki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, ligin en iyi futbolcusu seçildi.
Milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Eredivisie’de 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
Orkun, sosyal medya hesaplarından, Hollanda’da yılın futbolcusuna verilen “Altın Ayakkabı” ödülünü tuttuğu fotoğrafı paylaştı.
Ödülün sahibi, Eredivisie kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirleniyor.
Geçen sezon Feyenoord formasıyla Eredivisie’de şampiyonluğa ulaşan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, haziran ayında Portekiz Premier Lig ekibi Benfica’ya transfer olmuştu. (AA)