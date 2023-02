Orlando Magic-Minnesota Timberwolves maçında kavga çıktı

NBA’de Orlando Magic’in 127-120 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti.

Üçüncü çeyreğin sonuna doğru Timberwolves’tan Austin Rivers ile Magic’ten Mo Bamba arasında başlayan tartışma, kavgaya döndü ve saha bir anda karıştı. Sözlü tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan iki yıldız, yumruk yumruğa kavga etti. Kavgaya başka basketbolcular da katılınca olay büyüdü.

Saha görevlileri, teknik ekipler ve hakemlerin araya girmesinin ardından kavga güçlükle de olsa yatıştırıldı. Olayın yatışmasının ardından Timberwolves’tan Austin Rivers, Jaden McDaniels, Taurean Prince, Magic’ten ise Mo Bamba ve Jalen Suggs oyundan atıldı.

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT pic.twitter.com/kUFYXgPvI5

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023