Ozan Kabak hakkında son karar verildi

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz sezonu Norwich City'de kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bir yıl aranın ardından Bundesliga 2’de şampiyon olan ve Almanya Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04, Ozan Kabak ile ilgili kararını verdi.

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Alman gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Norwich City’ye kiralık gönderilen Ozan Kabak’ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Amine Harit ve Ozan Kabak’ın takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Rouven Schröder “Amine Harit geçtiğimiz sezon Marsilya’da harika bir sezon geçirdi. Hem istikrarlı bir oyun ortaya koyarken, hem de piyasa değerini arttırdı. Ozan Kabak da sezonun sonuna doğru istikrar yakaladı. Ozan Kabak’a gelen teklifler var. Şunu söylemem gerekiyor ki gelecek sezon bu iki oyuncu da bizimle birlikte olmayacak” ifadelerini kullandı.

SCHALKE 04, 15 MİLYON EURO’YA TRANSFER ETMİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve 17 Ocak 2019’da Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda 15 milyon Euro karşılığında Schalke 04’e gitmişti. Liverpool ve Norwich City’de kiralık olarak oynayan Ozan Kabak’ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro…

Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de 10 maçta görev yapmıştı.