Ozan Tufan gollerine devam ediyor
Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, başarılı performansını Bristol City karşısında da sürdürdü.
İngiltere Championship’in 4. haftasında Hull City, konuk ettiği Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City’nin tek golü milli oyuncu Ozan Tufan’dan geldi.
MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hull City, 17. dakikada Ozan Tufan’ın golüyle öne geçti. Bristol City 62. dakikada Nahki Wells’in golüyle beraberliği yakaladı. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor’da forma giyen Oscar Estupinan’a bıraktı.
Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5. sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9. sıraya yükseldi.
OZAN TUFAN’DAN 4 MAÇTA 4 GOL
Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship’in 4. hafta açılış maçında ağları havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 4’e çıkardı.
Hull City’nin ligin 2. haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield Wednesday ağlarına 3 gol birden atarak Hat-Trick yapan 28 yaşındaki orta saha, Bristol City’i de boş geçmedi. Ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Bristol City ile 1-1 berabere kalan Hull City’de Ozan Tufan, 17. dakikada Bristol City ağlarına attığı gol ile takımın tek golünü kaydeden isim oldu.
GOL KRALLIĞINDA 1. SIRADA
İngiltere Championship’in 4. haftasına girerken Hull City’de Ozan Tufan, Bristol City ağlarına kaydettiği golle ligde gol krallığında da 1. sıraya yükseldi.
Toplamda 4. maçında 4 gole ulaşan milli oyuncuyu, Southampton forması giyen Adam Armstrong ile Che Adams, Norwich City forması giyen Jon Rowe, Stoke City forması giyen Andre Vidigal ve Hull City’den Aaron Connolly 3’er golle takip ediyor. (DHA)