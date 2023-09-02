Paris Saint-Germain, Kolo Muani’yi 95 milyon Euro’ya transfer etti

Paris Saint-Germain, Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi transfer etti. Kolo Muani, Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya transfer oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt’tan Fransız forvet Randal Kolo Muani’nin transferini tamamladı.

Eintracht’tan yapılan açıklamada, haftalar süren görüşmelerin ardından kulüplerin son transfer gününde bonuslar dahil 95 milyon Euro (102.6 milyon dolar) karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kolo Muani, bu yaz yıldız forvetler Lionel Messi ve Neymar’ın sırasıyla Inter Miami ve Al Hilal’e gitmesinin ardından PSG’ye katıldı. 24 yaşındaki oyuncu PSG ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, “Gururlu bir Parisli ve Fransız olan Randal Kolo Muani’yi Paris Saint-Germain’e; şehrine ve evine davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Première rencontre avec nos supporters pour notre recrue Randal Kolo Muani #WelcomeKoloMuani pic.twitter.com/3ARo2D2yfT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

KOLO MUANI: “SABIRSIZLANIYORUM”

Randal Kolo-Muani ise şunları söyledi: “Her şeyin başladığı yere dönmek harika! Kulübün projesi beni cezbetmişti. Şimdi işe koyulmak ve nihayet bu renklerde oynamak için sabırsızlanıyorum.”

ANTRENMANA ÇIKMAYI REDDETTİ

Bu transfer, Eintracht’ın hafta başında Kolo Muani’nin Fransız şampiyonuna transfer olmak için kulüple antrenmana çıkmayı reddettiğini açıklamasının ardından geldi.

Eintracht’a Nantes’tan katılan Kolo Muani geçen sezon 46 maçta 23 gol atarak göz doldurdu ve bu sezona da dört maçta üç gol atarak başladı.

Fransa formasıyla dokuz maçta bir gol atan Kolo Muani, PSG’de Fransız takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele ile yeniden bir araya gelecek.

Üçü de Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda finale yükselen ve Arjantin’e penaltılarla kaybeden Fransa kadrosunun bir parçasıydı. Kolo Muani Fransa’nın Fas’a karşı kazandığı yarı final maçında gol atmıştı.