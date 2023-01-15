Paris Saint Germain, Parc des Princes’i terk etmek zorunda kalabilir!

Fransız devi Paris Saint Germain ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında Parc des Princes anlaşmazlığı çıktı. PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin 500 milyon Euro'yu gözden çıkarmasına rağmen, Paris Belediye Başkanı'nın kesin kararı sonrası görüşmeler çıkmaza girdi.

Sozcu.com.tr

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1970 yılında kurulan ve o tarihten bu yana maçlarını ünlü Parc des Princes Stadı’nda oynayan Paris Saint Germain, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ‘evinden’ ayrılmak durumunda kalabilir.

Yaklaşık 53 yıldır, iç saha maçlarını Fransa’nın başkenti Paris’teki statta oynayan Paris Saint Germain, son birkaç yılda tesise 85 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı. Ancak Belediye Başkanı Anne Hidalgo, stadyumu kulübe satmak istemediğini, bunun da anlaşmazlığa ve PSG’nin stadı terk etmesine neden olabileceğini söyledi.

PSG 500 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ligue 1’in yıldız deposu olan PSG’nin, stadyumu yenilemek için 500 milyon Euro değerinde bir proje hazırladığı, ancak Hidalgo’nun stadı sahibi olmak isteyen PSG yönetimine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

“PARC DES PRINCES SATILIK DEĞİL AMA…”

Geçtiğimiz gün Le Parisien’de yayınlanan bir röportajda Hidalgo, “Parc des Princes satılık değil. Ve satılmayacak. Bu kesin bir konu. Parisliler için olağanüstü bir miras. Ama tabii ki PSG’nin Parc des Princes’i yenileme, kapasiteyi artırma ve modernize etme istekleri ve ihtiyaçları konusunda onlarla işbirliği yapmamız gerekiyor.”

“VATANDAŞIN SIRTINA MİLYONLARCA EURO”

ESPN’e konuşan bir PSG yetkilisi, “Paris Belediye Başkanı’nın PSG’yi ve taraftarlarımızı Parc des Princes’ten uzaklaştırmaya çalıştığını duymak şaşırtıcı ve hayal kırıklığı yaratıyor. Şu anda stat 50 yaşını geçti ve yenilenmesi gerekiyor. Bu da vatandaşın sırtına on milyonlarca Euro eklemek demek.” ifadelerini kullandı.

“PSG ALTERNATİFLERE BAKIYOR”

Hidalgo’nun stadyumu yenilemek için kulüple çalışmaya istekli olduğu düşünülüyor. Ancak PSG kulübü stadın sahibi olmadıkları takdirde bunu yapmaya isteksiz.

“Belediye Başkanı’nın uzun süredir yaptığımız satış görüşmelerini aniden durdurması üzücü. Ne yazık ki, kulüp artık alternatif seçenekler geliştirmek zorunda kalıyor. Bu kulübün tercih ettiği bir durum değildi.”

Paris Saint Germain, 2013 yılında Paris Şehir Meclisi ile yaptığı anlaşma sonunda, Parc des Princes’i 2043 yılına kadar kiralamıştı. PSG, Qatar Sports Investments’in kulübü devraldığı 2011 yılından bu yana Fransa’nın en başarılı kulübü oldu ve sekiz lig şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca Fransa’nın yerel kupalarında da şampiyonluklar elde etmesine rağmen, Şampiyonlar Ligi zaferini elde edemediler.