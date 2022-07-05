Paris Saint Germain’de Mauricio Pochettino dönemi bitti, Christophe Galtier göreve geldi

Paris Saint Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini resmen açıkladı. Fransız devinin yeni teknik direktörü de belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Paris Saint Germain’de beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik Direktör Mauricio Pochettino ile yolları ayırma kararı alana Fransız devi, Nice’in teknik direktörü Christophe Galtier’i göreve getirdi.

Paris Saint Germain’den yapılan açıklamada, “Mauricio Pochettino’nun kulüpteki görevine son verildiği doğru. Kulüp, çalışmalarından dolayı Pochettino ve ekibine teşekkür ediyor ve onlara gelecekte en iyisini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ESPN kaynakları, PSG’nin Galtier için Nice kulübüne yaklaşık 10 milyon euro tazminat ödeyeceğini ve 55 yaşındaki teknik adamın 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağını belirtti.

Galtier, Leonardo’nun yerine PSG’de sportif direktörlük koltuğuna oturan Luis Campos’un ilk tercihiydi. Deneyimli teknik adam, 2021 yılında Lille’i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı.

Öte yandan PSG’nin Katarlı sahibinin ilk teknik direktör adayı Zinedine Zidane’dı. Ancak Fransız teknik adam PSG’de çalışmayı reddetti.

POCHETTINO’NUN SONUNU GETİREN MAÇ

Pochettino’nun sonunu getiren olay, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e akılalmaz şekilde elenmeleri oldu. İkinci maçın devre arasına toplamda 2-0’lık üstünlükle giren PSG, son dakikalarda ve uzatma dakikalarında gelen gollerle Şampiyonlar Ligi’ne Son 16 Turu’nda veda etmişti. PSG’nin 10. Ligue 1 şampiyonluğunu kazanması bile bu ayrılığa engel olamadı. Pochettino, 2019 sonunda Tottenham’dan kovulmasından sonra Ocak 2021’de PSG’de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.